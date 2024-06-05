Δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δύο ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για απάτη, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία οι εμπλεκόμενοι πρότειναν σε αόριστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου, μέσω δημόσιων διαφημίσεων σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, την αντικατάστασή τους, έναντι αμοιβής, σε διαδικτυακές – εξ’ αποστάσεως εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας διαφορετικών βαθμίδων, υποσχόμενοι απόλυτη επιτυχία σε αυτές.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε μεθοδική και εμπεριστατωμένη ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα και μετά από ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών και ψηφιακών δεδομένων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εμπλοκή των κατηγορούμενων, 35 και 42 ετών, στην υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

