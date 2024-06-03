Θεσσαλονίκη: Πήγε να αλλάξει τους κωδικούς taxis άνδρα με ψυχιατρικά προβλήματα

Σε 6μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας άντρας, 31 ετών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διότι επιχείρησε να αλλάξει τους κωδικούς taxis του 65χρονου γείτονά του που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως και βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση.

Σε βάρος του κατηγορούμενου διεξάγεται έρευνα και για απάτη, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο αδελφός του 65χρονου.

Ο μηνυτής καταγγέλλει τον 31χρονο ότι "ξάφρισε" 300.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό του αδελφού του, πούλησε ένα ακίνητό που κατείχε και πήρε τρία δάνεια στο όνομά του.

«Δεν έχουν καμία σχέση, είναι απλά γείτονες. Τον πλησίασε εκμεταλλευόμενος την ασθένειά του και τον εξαπάτησε» ανέφερε στο δικαστήριο ο αδελφός του θύματος που έχει την δικαστική συμπαράσταση του 65χρονου (με προσωρινή απόφαση). «Τον συνόδευσε στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων όπου έδωσε το ΑΦΜ του αδελφού μου για να αλλάξει τους κωδικούς taxis» κατέθεσε ο ίδιος μάρτυρας, περιγράφοντας στο δικαστήριο το περιστατικό που οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψη του 31χρονου, τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρου, μέσω της οποίας αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

