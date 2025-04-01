Λογαριασμός
Θύμα απατεώνων έπεσε 82χρονη που είχε 200.000 ευρώ στο σπίτι της

Τέσσερις άνδρες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, μπήκαν στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης και της έκλεψαν τις οικονομίες της

Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, τέσσερις απατεώνες μπήκαν σε διαμέρισμα 82χρονης στην περιοχή της Ανάληψης Θεσσαλονίκης, απ' όπου, με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου και καταγγέλθηκε από την παθούσα στις Αρχές. Κατόπιν ερευνών, αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των δραστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για τέσσερις Έλληνες, 24 έως 36 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται για τα περαιτέρω στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.



