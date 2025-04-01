Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, τέσσερις απατεώνες μπήκαν σε διαμέρισμα 82χρονης στην περιοχή της Ανάληψης Θεσσαλονίκης, απ' όπου, με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου και καταγγέλθηκε από την παθούσα στις Αρχές. Κατόπιν ερευνών, αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των δραστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για τέσσερις Έλληνες, 24 έως 36 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται για τα περαιτέρω στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.

Πηγή: skai.gr

