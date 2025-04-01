Αρχίζουν από σήμερα, Τρίτη 1 Απριλίου 2025, οι συστηματικές επαναλήψεις και τα τεστ προσομοιώσεων με διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, καθώς το τέλος του Μαρτίου σηματοδότησε και την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης για τα 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

«Το ψηφιακό φροντιστήριο είναι μια σπουδαία συλλογική κατάκτηση στο χώρο της εκπαίδευσης που "ρίζωσε", όπως ακριβώς είχε προβλέψει και ο πρωθυπουργός τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η λειτουργία του», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως ανέφερε η υπουργός, μέσα στον μήνα Μάρτιο, ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που αξιοποίησαν το ψηφιακό φροντιστήριο από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεπέρασε τους 49.000.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, κατά τον μήνα Μάρτιο οι μαθητές της περιφέρειας της Αττικής έφτασαν τους 12.500, της Κύπρου τους 1.500, ενώ της νησιωτικής Ελλάδος «άγγιξαν» τους 3.650.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου το 50% των υποψηφίων μαθητών και αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 (εκ των 101.768 συνολικά) έχει παρακολουθήσει το Ψηφιακό Φροντιστήριο, στην διαδρομή επιτυχούς προετοιμασίας του για την συμμετοχή στις εξετάσεις.

Έτσι, από σήμερα, 1η Απριλίου αρχίζουν εντατικά οι συστηματικές επαναλήψεις και θα επεξηγούνται βήμα βήμα οι τρόποι επίλυσης των θεμάτων στα διαγωνίσματα προσομοίωσης για κάθε Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα.

Τα μαθήματα θα σταματούν μία μέρα πριν την κάθε πανελλαδική εξέταση.

Συχνές ερωτήσεις για το Ψηφιακό Φροντιστήριο

1. Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

2. Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του Ψηφιακού Φροντιστηρίου;

Η παροχή δωρεάν και ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή την οικονομική κατάσταση των μαθητών και των μαθητριών.

3. Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα ζωντανών μαθημάτων;

Η ψηφιακή πλατφόρμα ζωντανών μαθημάτων είναι προσβάσιμη σε όλους και όλες.

4. Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης;

Όλοι/ες οι μαθητές/τριες λυκείων της Ελλάδας καθώς επίσης και ορισμένων χωρών του εξωτερικού.

5. Πώς μπορεί ένας/μια μαθητής/τρια να εγγραφεί;

Επισκέπτεται χωρίς προυπόθεση εγγραφής την ιστοσελίδα streaming.digitalschool.gov.gr και στη συνέχεια απαιτείται η εγγραφή μόνο στην ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης lms.digitalschool.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Εκεί θα μπορέσει να εντοπίσει επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα, διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης των πανελλαδικών.

6. Τι είδους υλικό προσφέρει η πλατφόρμα;

Βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ζωντανές διδασκαλίες, σημειώσεις, ασκήσεις, διαδραστικά τεστ και υλικό προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

7. Πώς εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα όλων των μαθητριών/τών;

Τα μαθήματα παρέχονται και στη νοηματική γλώσσα, ενώ σε άμεσο δεύτερο χρόνο αναρτώνται υποτιτλισμένα, ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους/ες.

8. Μπορούν οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να παρακολουθήσουν τα μαθήματα;

Ναι μπορούν και υπάρχουν όλες οι σχετικές οδηγίες αναρτημένες στην ιστοσελίδα streaming.digitalschool.gov.gr .

9. Πότε μπορούν οι μαθητές/τριες να παρακολουθήσουν τα μαθήματα;

Είτε ζωντανά σε πραγματικό χρόνο είτε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουν, αφού τα μαθήματα παραμένουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα streaming.digitalschool.gov.gr.

10. Ποια μαθήματα καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Διδάσκεται η ύλη για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μαθημάτων, όπως είναι το γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά.

11. Πόσοι/ες εκπαιδευτικοί απασχολούνται και πόσες ώρες διδασκαλίας γίνονται;

Συνολικά, απασχολούνται 75 εκπαιδευτικοί, με 110 ώρες εβδομαδιαίων live μαθημάτων (440 ώρες μηνιαίως). Συγκεκριμένα απασχολούνται 19 φιλόλογοι, 4 φυσικοί, 4 βιολόγοι, 4 χημικοί, 6 μαθηματικοί, 5 οικονομολόγοι, 2 πληροφορικοί, 5 αγγλικών, 3 γαλλικών, 2 ιταλικών, 3 γερμανικών, 2 ισπανικών, 3 φυσικοθεραπευτές, 1 ηλεκτρονικός, 2 ηλεκτρολόγοι, 2 μηχανολόγοι, 1 φυσικού περιβάλλοντος, 1 καλλιτεχνικών, 1 πολιτικός μηχανικός-αρχιτέκτονας και 5 μουσικοί.

12.Μπορώ να παρακολουθήσω ένα ολόκληρο 45λεπτο μάθημα χωρίς να κουραστώ;

Ναι, χάρη στο άρτια εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που συνεχώς εξελίσσει τις τεχνικές της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, πλέον έχει καταγραφεί ότι ο μέσος χρόνος παρακολούθησης του χρήστη αγγίζει τα 45 λεπτά.

13. Ποιοι/ες παρακολουθούν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου;

Χιλιάδες τελειόφοιτοι και απόφοιτοι μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, ακόμα και από τα πιο απομακρυσμένα χωριά, καθώς και από το εξωτερικό.

14. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της ύλης;

Η διδακτέα ύλη ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2025 και πλέον το πρόγραμμα περιλαμβάνει συστηματικές προγραμματισμένες επαναλήψεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για όλα τα μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

15. Τι θα ισχύσει κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα;

Στο φροντιστήριο θα διατίθενται εργασίες και διαγωνίσματα χωρίς ζωντανές διδασκαλίες.

16. Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα για το σχολικό έτος;

Τα μαθήματα σταματούν μία μέρα πριν την κάθε Πανελλαδική εξέταση. Τελευταία ημέρα διδασκαλίας είναι η Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025.

17. Θα μπορούν οι μαθητές/τριες να επωφεληθούν από το αναρτημένο υλικό κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών;

Ναι, καθώς το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο καθ' όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου.

18. Ποιες άλλες τάξεις επωφελούνται από το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Μαθητές και μαθήτριες από Ε' Δημοτικού έως και Β' Λυκείου έχουν ήδη πρόσβαση σε ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό συνεχώς ενισχύεται, ούτως ώστε, έως το τέλος του σχολικού έτους, να καλύπτει όλες τις παραπάνω τάξεις.

19. Τι μορφή έχει το επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό;

Περιλαμβάνει βίντεο με σύγχρονη δομή που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη για όλα τα μαθήματα.

