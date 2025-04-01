Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Κυριακή (30-03-2025) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως οι διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως την Κρήτη, όπου το πρωί ήχησε το 112, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστούν και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Ήδη στα Χανιά έγιναν απεγκλωβισμοί οδηγών από τα οχήματά τους, καθώς πλημμύρισαν δρόμοι από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες (που θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις) προβλέπονται κατά διαστήματα έως και το μεσημέρι της Τετάρτης (02-04-25).

Αναλυτικά:

Α. Στις Κυκλάδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες έως το μεσημέρι της Τρίτης (01-04-25).

Β. Στην ανατολική Θεσσαλία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία, Ημαθία, Πέλλα) έως το απόγευμα της Τρίτης (01-04-25).

Γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου - Ικαρίας - Σάμου) έως και το βράδυ της Τρίτης (01-04-25).

Δ. Στην Κρήτη (κυρίως στη δυτική και τη νότια Κρήτη) και τη Γαύδο έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Ε. Στα Δωδεκάνησα έως και το μεσημέρι της Τετάρτης (02-04-25).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

