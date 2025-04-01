Ο Τακαάκι Νεμότο (Takaaki Nemoto), σύμβουλος - αναπληρωτής επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας, θα αφήσει για λίγο το περίφημο λουλουδένιο υπερθέαμα Χανάμι (Hanami) στην πατρίδα του και θα βρεθεί στην περιφερειακή ενότητα της Πέλλας για να απολαύσει μια άλλη μαγική εικόνα, αυτή των ανθισμένων κερασιών της περιοχής.

Μπορεί το βλέμμα του να είναι γεμάτο από τέτοιες εικόνες, αφού οι ανθισμένες κερασιές της Ιαπωνίας αποτελούν πόλο έλξης εκατομμυρίων τουριστών ανά τον πλανήτη, όμως το ερχόμενο Σάββατο, ο Ιάπωνας διπλωμάτης θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά το εξίσου εντυπωσιακό ολάνθιστο πέπλο που έχει απλωθεί στον κάμπο της Πέλλας.

Οι Ιάπωνες, εδώ και λίγες ημέρες έχουν ξεκινήσει το αγαπημένο τους παραδοσιακό έθιμο - γιορτή, το Hanami, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει «κοιτάζω τα λουλούδια», με εκατομμύρια τουρίστες να καταφθάνουν στις πόλεις και τα προάστια με τις πανέμορφες κερασιές.

Την ίδια ώρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας όλα είναι έτοιμα για την αντίστοιχη γιορτή που έχει το όνομα «Όταν ανθίζουν οι κερασιές της Πέλλας».

Αυτή την περίοδο, όσοι περνούν από την Πέλλα σταματούν για να θαυμάσουν τις ανθισμένες κερασιές, ενώ το Instagram και το Tik Tok κατακλύζεται από χιλιάδες σχετικά βίντεο και φωτογραφίες.

Οι δε τοπικοί παράγοντες φιλοδοξούν να καταστήσουν την περιοχή πόλο έλξης τουριστών από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, βαδίζοντας στα χνάρια των Ιαπώνων.

Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο Ιάπωνας διπλωμάτης θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τοπικές συνταγές που μπορεί να απέχουν πολύ σε γεύση και συστατικά από το σούσι της χώρας του, ωστόσο οι τοπικοί φορείς είναι αποφασισμένοι να βάλουν τα δυνατά τους για να τον εντυπωσιάσουν με τραχανά, καβουρμά, τοπικά λουκάνικα, πιπεριά, πράσο και μανιτάρια από τα βουνά της Πέλλας.

«Στόχος μας είναι να φτάσουμε στο σημείο να κονταροχτυπιόμαστε με την Ιαπωνία -με την καλή πάντα έννοια- σε επίπεδο ομορφιάς των ανθισμένων κερασιών μας. Μεγαλόπνοο σχέδιο, αλλά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να γνωρίσουν όλοι τις ανθισμένες κερασιές της Πέλλας και ξεκινήσαμε με καλεσμένο τον πλέον "δύσκολο" και έμπειρο κριτή, τον αναπληρωτή επικεφαλής της ιαπωνικής πρεσβείας κ. Νεμότο» δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Δάνης Τζαμτζής.

Πηγή: skai.gr

