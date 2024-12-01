Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα μαγαζιά, μεταξύ Black Friday και Cyber Monday

Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια με τις προσφορές να συνεχίζονται στον απόηχο της Black Friday.

Η κορύφωση των προσφορών αναμένεται αύριο, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου (Cyber Monday), οπότε και η εμπορική κίνηση μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα, με «πρωταγωνιστές» των εκπτώσεων τα προϊόντα τεχνολογίας και τις αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι έλεγχοι στην αγορά με κύριο στόχο την προστασία των καταναλωτών ενώ ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις σε 14 εταιρίες.

Στα περυσινά επίπεδα η αγορά

«Το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς είναι η Black Friday και αποτελεί μία καλή ευκαιρία έξυπνων αγορών για πάνω από οκτώ στους δέκα Έλληνες. Παρ' όλο που εβδομάδες πριν οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προσφορές και να κάνουν προαγορές, η κορύφωση των εκπτωτικών αγορών πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Black Friday και Cyber Monday» ανέφερε σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης.

Επίσης, τόνισε ότι η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις με μέση απόδειξη κοντά στα 100 ευρώ και συνολικό τζίρο στο επίπεδο των 300 εκατ. ευρώ.

