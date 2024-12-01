Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 1 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την μνήμη των Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος.

Γιορτάζουν οι: Θεόκλητος, Θεοκλήτη, Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα, Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης, Αρετή, Αρετούσα, Φαιναρέτη.

Επίσης, η 1η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 17:06

Σελήνη 0.1 ημέρας

Πηγή: skai.gr

