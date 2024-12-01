Κίνηση στον Κηφισό: Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα

Πλέγμα παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς χρειάζονται για να λυθεί το καθημερινό πλέον πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στον Κηφισό, όπου χιλιάδες οδηγοί «εγκλωβίζονται» γα ώρες, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, ο βαρύς κυκλοφοριακός φόρτος στον Κηφισό δεν λύνεται με παρεμβάσεις μόνο σε αυτόν τον άξονα αλλά χρειάζεται γενικότερα βελτίωση - επέκταση - αναβάθμιση των Μ.Μ.Μ στο σύνολο της Αττικής και προώθηση των πολυτροπικών μετακινήσεων.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η τελευταία μελέτη που εκπονήθηκε από το Δημόσιο για την Λεωφ. Κηφισού ήταν το έτος 2007.

«Η βελτίωση των καθυστερήσεων στην Λεωφ. Κηφισού, δεν λύνεται με παρεμβάσεις μόνο σε αυτόν τον άξονα. Χρειάζεται πλέγμα παρεμβάσεων στο ευρύτερο οδικό δίκτυο και στα Μ.Μ.Μ.. Μιλάμε για δίκτυα και όχι για μεμονωμένους δρόμους. Και αυτό γιατί ο χρήστης επιλέγει πάντα την συντομότερη διαδρομή. Είναι κρίσιμο η συντομότερη διαδρομή να γίνεται είτε μέσω Μ.Μ.Μ. είτε μέσω περιφερειακών δικτύων ελεύθερης ροής. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Λεωφ. Κηφισού θα πρέπει να μειωθούν, διότι επιβαρύνουν και τους υπόλοιπους οδικούς άξονες ( π.χ. Θηβών, Λεωφ. Κηφισίας κ.α.) από οδηγούς που ψάχνουν να βρουν εναλλακτικές διαδρομές.

Ειδικότερα για την λειτουργία και την διαχείριση της Λεωφ. Κηφισού υπάρχουν στο τραπέζι για εμάς τους συγκοινωνιολόγους, πολλά εργαλεία και προτάσεις τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν ώστε να δρομολογηθούν ενέργειες» είπε.

Τα άμεσα μέτρα που μπορεί να ληφθούν στον άξονα της Λεωφ. Κηφισού

Το πρώτο και βασικό μέτρο αποτελεί η αναβάθμιση της οδικής της ασφάλειας. Υπάρχει μελέτη ελέγχου οδικής ασφάλειας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το 2008, κατά την οποία έχουν προσδιοριστεί οι επικινδυνότητες και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Οι κάμερες αστυνόμευσης που πρέπει να μπουν στην Λεωφ. Κηφισού θα βοηθήσουν σημαντικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης κρίσιμη είναι η άμεση απόκριση στα ατυχήματα με τον όσο δυνατό καλύτερο τρόπο, όπως και η αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε κρίσιμα σημεία.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την διαχείριση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι και περιοριστικά στις ώρες αιχμής. Η αναμενόμενη μεταφορά των εγκαταστάσεων logistics από τον βοτανικό στην Φυλή θα βοηθήσει, αλλά από μόνο του δεν αρκεί.

Μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας και της συχνότητας της Γραμμής 1 (ηλεκτρικός) και επέκτασης της βόρεια προς Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο επίσης είναι αναγκαία. Γενικότερα χρειάζεται βελτίωση - επέκταση - αναβάθμιση των Μ.Μ.Μ στο σύνολο της Αττικής και η ανάγκη προώθησης των πολυτροπικών μετακινήσεων. Έχει ξεκινήσει σήμερα μια προσπάθεια αναβάθμισης των Μ.Μ.Μ. η οποία ωστόσο και αυτή θα πάρει χρόνο. Πρέπει να συνδυαστεί και με την υλοποίηση χώρων στάθμευσης ως σταθμούς μετεπιβίβασης στα ΜΜΜ.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τον Κηφισό ή πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους;

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε πολλές περιπτώσεις και το ένα επηρεάζει το άλλο. Είναι σαφές ότι απαιτούνται σημαντικά κονδύλια, ιδιαίτερα στην κατάσταση που είναι σήμερα το σύστημα μεταφορών, μετά από μια δεκαετία αποεπένδυσης (οικονομική κρίση). Αν θέλαμε να ιεραρχήσουμε τις παρεμβάσεις αυτές θα ήταν:

* Μέτρα για την ασφάλεια των μεταφορών

* Συντήρηση και έξυπνη διαχείριση του υφιστάμενου δικτύου και Μ.Μ.Μ.

* Αναβάθμιση και επέκταση των Μ.Μ.Μ.

* Νέα περιφερειακά οδικά έργα με απώτερο σκοπό όλων την λήψη μέτρων βιώσιμης κινητικότητας (περιορισμός του ΙΧ) στο κέντρο των Δήμων.

«Το ζητούμενο είναι ο πολίτης να μετακινείται γρήγορα και οικονομικά. Πρέπει να πάμε σε πολυτροπικές μετακινήσεις. Οποιοσδήποτε σχεδιάζει μόνο για Μ.Μ.Μ. ή μόνο για τα αυτοκίνητα ή μόνο για το ποδήλατο είναι βέβαιο ότι λειτουργεί αποσπασματικά και λανθασμένα» τόνισε ο κύριος Τσιάνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

