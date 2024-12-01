Κακοκαιρία «Bora»: Ήχησε το 112 σε Τέμπη και Χαλκιδική

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία «Bora» στην Ελλάδα, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Με μήνυμα που έλαβαν από το 112 λίγο μετά τις 8:00 π.μ. οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής Τέμπη Λάρισας, καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

To 112 ήχησε και στην περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Χαλκιδική



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.