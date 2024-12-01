Λογαριασμός
Κακοκαιρία «Bora»: Ήχησε το 112 σε Τέμπη και Χαλκιδική

Οι κάτοικοι των περιοχών καλούνται να περιορίσουν ή να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία «Bora» στην Ελλάδα, με τα καιρικά φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με μήνυμα που έλαβαν από το 112 λίγο μετά τις 8:00 π.μ. οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής Τέμπη Λάρισας, καλούνται  να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

112 Τέμπη

To 112 ήχησε και στην περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. 

Πηγή: skai.gr

