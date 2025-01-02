Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσε το περιστατικό δυσλειτουργίας στον Ηλεκτρικό της Αθήνας, όταν οι πόρτες του συρμού άνοιξαν εν κινήσει μεταξύ των σταθμών Ανω Πατησίων και Περισσού, ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Το περιστατικό κατήγγειλαν οι εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ.

Ο κ. Αριστείδης Κορέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και εάν υπήρξε κίνδυνος για τους επιβαίνοντες.

