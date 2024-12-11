Αποφυλακίστηκε Νοέμβρη ο μοτοσικλετιστής που δέχτηκε πυρά στην Εγνατία Οδό

Τον Νοέμβριο αποφυλακίστηκε ο 25χρονος, αλβανικής καταγωγής, που δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο δράστη στην Εγνατία Οδό το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα της επίθεσης είχε φυλακιστεί για κλοπές.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 19:00 o δράστης καταδίωξε τον 25χρονο με μηχανή στην Εγνατία Οδό και τον πυροβόλησε λίγο πριν τα διόδια Ωραιοκάστρου. Εκείνος συνέχισε μέχρι τον σταθμό διοδίων, όπου κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο μηχανές ταχείας επέμβασης, παρέχοντας στον τραυματία τις πρώτες βοήθειες. Αργότερα έσπευσε Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε το θύμα της επίθεσης σοβαρά τραυματισμένο για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.