Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στα διόδια Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής που δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, περίπου στις 19:00 o δράστης καταδίωξε τον 25χρονο με μηχανή στην Εγνατία Οδό και τον πυροβόλησε λίγο πριν τα διόδια Ωραιοκάστρου. Εκείνος συνέχισε μέχρι τον σταθμό διοδίων, όπου κατέρρευσε.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνες για το περιστατικό. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζεται είναι εάν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

