Το κλείσιμο του νυχτερινού κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, το οποίο σέρβιρε αλκοόλ σε μαθητές, θα εισηγηθεί ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του.

Ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι «θα αντιμετωπίσουμε σκληρά κάθε παρανομία στην Αθήνα. Όποιον και εάν αφορά, όποιος και εάν εμπλέκεται».

«Αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγούμαι το κλείσιμο του συγκεκριμένου μπαρ στη Βουλιαγμένης» πρόσθεσε.

Εξιτήριο για την 15χρονη ανήλικη

Εξιτήριο πήρε και η τελευταία ανήλικη που είχε παραμείνει για νοσηλεία, μια 15χρονη μετά την κατανάλωση αλκοόλ σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, ενώ η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες που οδήγησαν συνολικά 8 μαθητές στο νοσοκομείο, συνεχίζεται. Το 15χρονο κορίτσι βγήκε σήμερα και είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι οκτώ ανήλικοι, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία έπειτα από κατανάλωση ποτού, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο χρειάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Τα παιδιά, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, μαθητές σχολείων, από τα βόρεια προάστια της Αττικής, συμμετείχαν σε προγραμματισμένη χοροεσπερίδα σχολείων σε κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Αναμένονται τώρα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για την ποιότητα του αλκοόλ το οποίο σερβιρίστηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 20χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει σχηματιστεί από την αστυνομία δικογραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα ονόματα των ιδιοκτητών του συγκεκριμένου καταστήματος.

Το εν λόγω club, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο των αρχών και έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, μεταξύ άλλων και για νοθευμένα ποτά τα οποία είχαν εντοπιστεί έπειτα από έρευνα της οικονομικής αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.