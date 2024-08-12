Αναβάλλεται η άφιξη στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα, λόγω της φωτιάς

Αναβάλλεται η άφιξη των παιδιών που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 12 Αυγούστου λόγω της μεγάλης φωτιάς στον Βαρνάβα.

Οπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωσή του, αξιολογώντας τα τελευταία δεδομένα και την εξέλιξη της πυρκαγιάς στον Βαρνάβα με κατεύθυνση προς τον Μαραθώνα και θέλοντας να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και των συνοδών τους αναβάλλει μέχρι νεωτέρας την άφιξή τους στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 12.08.2024.

Παράλληλα, απομακρύνει μερικώς στελέχη από τις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων ενώ το εποχικό προσωπικό και το υπόλοιπο προσωπικό ασφαλείας παραμένουν επί τόπου σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετική ενημέρωση, παρακαλούνται οι γονείς να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας: 22940 90446, 22940 90450, 22940 96694.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.