Το σύνολο του προσωπικού και των μέσων του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στο πεδίο από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς στον Βαρνάβα, αναφέρει η Περιφέρεια.

Με προσωπική εντολή του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή και άμεση επικοινωνία με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια και τα επιχειρησιακά στελέχη του Υπουργείου, διατέθηκαν σε χρόνο - ρεκόρ στο Πυροσβεστικό Σώμα όσες υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα ζητήθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο μηχανισμός της Περιφέρειας βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα. Παράλληλα, οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες και τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στο πεδίο, ενημερώνοντας διαρκώς τον Περιφερειάρχη για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Το απόγευμα, ο κ. Χαρδαλιάς επικοινώνησε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, προκειμένου να ανοίξουν οι χώροι του σταδίου, ώστε να υποδεχτούν πολίτες των πυρόπληκτων περιοχών που εκκενώνονται από την Πυροσβεστική. Μετά την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, οι χώροι του ΟΑΚΑ θα παραμείνουν ανοιχτοί και σε ετοιμότητα για όσο διαρκέσουν οι υψηλοί δείκτες επικινδυνότητας για φωτιά στην Αττική, προσφέροντας προστασία και ανακούφιση στους πληγέντες. Η είσοδος γίνεται από τη λεωφόρο Σπύρου Λούη 1, στο Μαρούσι, από την Πύλη Α, η οποία οδηγεί απευθείας στο Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο.

«Για μια ακόμα φορά, η Αττική δοκιμάζεται από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και όλοι βρισκόμαστε στο πεδίο, σε απόλυτη συνεννόηση και με όλες μας τις δυνάμεις για να προστατεύσουμε τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας την ανάγκη να ακολουθούν πιστά οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών: «Καλώ τους συμπολίτες μας να εφαρμόζουν κατά γράμμα τις οδηγίες που τους δίνονται μέσω του 112, ιδιαίτερα τις εντολές εκκένωσης περιοχών που εντοπίζεται κίνδυνος εγκλωβισμού. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε επιχείρηση αντιμετώπισης κρίσεων. Η Περιφέρεια συνδράμει τις επιχειρήσεις εκκένωσης, όπως της έχει ζητηθεί, πάντα υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή, είναι η ώρα της μάχης. Ευχαριστώ θερμά τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας και τους εθελοντές μας που βρίσκονται με αυταπάρνηση στο πεδίο».

Νωρίτερα, συνεδρίασε και το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Αν. Αττικής), στο Καπανδρίτι, για τον καλύτερο συντονισμό της συνδρομής πόρων και μέσων από την Περιφέρεια Αττικής προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει την ευθύνη όλου του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.