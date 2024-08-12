Συγκλονιστικές εικόνες από ψηλά της φωτιάς στον Βαρνάβα

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στον Βαρνάβα, η οποία εκτείνεται σε τρία μέτωπα.

Μάχη για τον περιορισμό της δίνουν ισχυρές δυνάμεις καθώς κινείται με μεγάλη δυναμική σε μέτωπο χιλιομέτρων και μέσα σε χαράδρες, από τον Βαρνάβα προς τη Ροδόπολη.

Στις περιοχές που εκκενώθηκαν προστέθηκαν ο Μαραθώνας, η κοινότητα Διονύσου και η Ραπεντώσα, οι κάτοικοι των οποίων καλούνται να απομακρυνθούν προς Κηφισιά και Δροσιά μέσω της Λεωφόρου Διονύσου.

Συγκλονίζουν οι εικόνες που κατέγραψε επιβάτης αεροπλάνου από ψηλά και αποτυπώνουν την έκταση και την ένταση του μετώπου.

Φωτογραφία που ανέβασε ο Θεμιστοκλής Αραμπατζής στο Facebook

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.