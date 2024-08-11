Βαθρακογιάννης: Ακραία η συμπεριφορά της φωτιάς στον Βαρνάβα

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στις Αιγειρούσες Μεγάρων όπως τόνισε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης, ενώ για τον Βαρνάβα Αττικής σημείωσε ότι παραμένει επικίνδυνη η κατάσταση αφού η πυρκαγιά εξελίσσεται ανάμεσα σε κατοικίες έχοντας προκαλέσει και ζημιές.

Όπως επεσήμανε ο κ. Βαθρακογιάννης για τη φωτιά στο Βαρνάβα παρόλο που το πρώτο εναέριο μέσο, εκτελώντας έμφορτη περιπολία, πραγματοποίησε ρίψη, 5 λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, και σε 10 λεπτά επιχείρησαν οι πρώτες επίγειες δυνάμεις, οι ισχυροί άνεμοι την εξάπλωσαν αστραπιαία, δημιουργώντας της ακραία συμπεριφορά, με συνεχόμενες κηλιδώσεις και νέα μέτωπα πίσω από τις γραμμές ανάσχεσης.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί 10 μηνύματα από το 112. Τα τελευταία 4 μηνύματα εκδόθηκαν για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Σταμάτα, Μικροχώρι Ωρωπού, Γραμματικό, Ροδόπολη και Αμυγδαλέζα Σταμάτας.

Παράλληλα τόνισε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή οι κύριες γραμμές άμυνας έχουν αναπτυχθεί, βόρεια, στο Μικροχώρι Ωρωπού, ανατολικά, στο Γραμματικό και νότια, στη Σταμάτα, με στόχο να μπορέσουν να ανακόψουν την πυρκαγιά.

Επιχειρούν 400 πυροσβέστες με 14 ομάδες δασοκομάντος και 110 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών. Από αέρος μέχρι το τελευταίο φως επιχείρησαν 29 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα, 16 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους.

Παράλληλα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διασώσεις πολιτών, που εγκλωβίστηκαν επειδή αρνήθηκαν να απομακρυνθούν.

«Επειδή λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έχουν εγκλωβιστεί και πυροσβέστες και επειδή σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι και τις επόμενες ώρες, επαναλαμβάνουμε την έκκληση προς τους κατοίκους των περιοχών που εξελίσσεται η πυρκαγιά προκειμένου να ακολουθούν υποχρεωτικά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών» κατέληξε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.