Φωτιά στον «Βαρνάβα»: Πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο

Αλλεπάληλα μηνύματα από το 112 εστάλησαν μεταξύ τις 4.30 και τις 5.45 για να εκκενωθούν Πεντέλη, Ντράφι, Διώνη, Νταού, Αγ. Σπυρίδωνας, Δαμάρασι καθώς ο πύρινος εφιάλτης μαίνεται ανεξέλεγκτος. Μετά την εντολή για εκκένωση της Πεντέλης, οι Αρχές αποφάσισαν να εκκενωθούν το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης καθώς και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο 414.

Η φωτιά, ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Βαρνάβα και έχει καλύψει ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, έχοντας προκαλέσει εκτός από οικολογική καταστροφή, ζημιές και σε πολλές κατοικίες. Από την αρχή της φωτιάς οι καιρικές συνθήκες ήταν κόντρα στο έργο της κατάσβεσης, με ανέμους που έπνεαν μέχρι και τα 7-8 μποφόρ, με αποτέλεσμα το μέτωπο να επεκταθεί σε Γραμματικό, Καλέντζι, Σταμάτα, Μαραθώνα, Διόνυσο και Ροδόπολη, ενώ οι φλόγες έφταναν έως και τα 25 - 30 μέτρα.

Το πύρινο μέτωπο τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισε να κατευθύνεται προς την Πεντέλη. Στη συνέχεια ωστόσο πέρασε την κορυφογραμμή της Πεντέλης με κατεύθυνση προς το Ντράφι.

Στις 4.52, οι κάτοικοι σε Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Εκάλη, Μελίσσια, Πολιτεία, Ντράφι και Νέα Ερυθραία έλαβαν μήνυμα από το 112 ότι είναι σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά και να είναι σε ετοιμότητα.

Ακολούθησε νέο μήνυμα προς τους κατοίκους της Νέας Πεντέλης να απομακρυνθούν προς Μελίσσια και προς τους κατοίκους της Παλαιάς Πεντέλης να απομακρυνθούν προς Βριλήσια. Επίσης, αποφασίστηκε η εκκένωση του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης καθώς και του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 414.

Στη συνέχεια ακολούθησε και νέο μήνυμα ώστε να εκκενωθούν Ντράφι, Διώνη, Δαμάρασι, Νταού, Αγ. Σπυρίδωνας.

Δεκάδες είναι τα μηνύματα που έχουν σταλεί από το 112, απο το μεσημέρι της Κυριακής από το 112 για εκκενώσεις περιοχών, μεταξύ των οποίων για Διόνυσο, Μαραθώνα, Ραπεντώσα, Ροδόπολη.

Στη μάχη της πυρόσβεσης επιχειρούν 470 πυροσβέστες, με 132 οχήματα, αλλά και πολλοί εθελοντές.



Εν αναμονή των εναέριων μέσων

Λίγο μετά τις 05.00 το πρωί τα εναέρια μέσα θα ριχθούν ξανά στη μάχη της κατάσβεσης. Με βάση τον σχεδιασμό, πρώτα θα απογειωθούν τουλάχιστον δυο ελικόπτερα, τα οποία θα έχουν συντονιστικό ρόλο, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα εναέρια

Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθεί και το Jumbo Tractor, το οποίο έχει φτάσει ήδη στον Διόνυσο. Πρόκειται για το ειδικό όχημα της Πυροσβεστικής το οποίο μπορεί να κινηθεί παντού και να ανοίξει και τον δρόμο για άλλα πυροσβεστικά οχήματα.

Από το μεσημέρι της Κυριακής έχουν σταλεί δεκάδες μηνύματα από το 112 σε κατοίκους πολλών οικισμών, ενώ τα πιο πρόσφατα μηνύματα αφορούσαν πολίτες σε Διόνυσο, Ραπεντώσα, Μαραθώνα, Ροδόπολη.

Εικόνα του πύρινου μετώπου από δορυφόρο της NASA

Εκκενώσεις περιοχών

Στη δυσκολία που υπάρχει στο να αφήσουν πολίτες τα σπίτια τους και να εκκενώσουν τις επικίνδυνες περιοχές αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, καθώς όπως είπε πολλοί θέλουν να μείνουν να σώσουν τις περιουσίες τους.

Επίσης, τόνισε πως μεγάλη είναι η ζημιά στο Καλέντζι. "Δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμα, αλλά έχουν καεί σπίτια" πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, στον Διόνυσο η φωτιά έχει φτάσει κοντά σε σπίτια, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες οροφορίες για σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η δήμαρχος Διονύσου ανέφερε ότι η φωτιά κατευθύνεται προς τη Ραπεντώσα.

Με τις φλόγες να βρίσκονται ανάμεσα στα σπίτια οι επίγειες δυνάμεις δίνουν «τιτάνιο αγώνα» για να ανταπεξέλθουν στην επικίνδυνη, για τη Βόρεια Αττική κατάσταση με τη φωτιά να έχει ήδη προκαλέσει πολλές ζημιές.

Δυνάμεις από πολλές υπηρεσίες της ΠΥ από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα κατευθύνονται στην Αττική. Έχουν φτάσει οχήματα ενώ μέχρι και τις πρωινές ώρες θα αναχωρούν άνδρες της Πυροσβεστικής προκειμένου να είναι στην Αθήνα το πρωί.

Καθώς η πύρινη λαίλαπα εξελίσσεται σε μια τεράστια ακτίνα, «το στοίχημα» των πυροσβεστών είναι οι φλόγες να μην περάσουν το γήπεδο της Σταμάτας.

Δυστυχώς, ο καιρός δυσχεραίνει κατά πολύ το έργο τους αφού σημειώνονται συνεχείς αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Χαρακτηριστικό της επικινδυνότητας της κατάστασης είναι πως η εικόνα της πυρκαγιάς δεν έχει αλλάξει εδώ και επτά ώρες καίγοντας περίπου σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων με πρωτοφανή ισχύ, με ενιαία εικόνα κατά τόπους αλλά και διασπάσεις σε διάφορα σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η κατεύθυνση της είναι προς τα ανατολικά της Σταμάτας (μακριά ακόμα από Σταμάτα) παρόλα αυτά οι άνεμοι πάνω από 7 μποφόρ, αλλάζουν συνεχώς φορά.

Πολίτες που εκκένωσαν τις κατοικίες τους παρακολουθούν τις εξελίξεις αγωνιώντας για τις περιουσίες τους.

Κάτοικος της περιοχής που μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ δήλωσε πως η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, με αποτέλεσμα να έχουν καεί τα σπίτια.

«Είχε πάρα πολλά μποφόρ», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Σοβαρό ρόλο στην επέκταση της φωτιάς έπαιξε δυστυχώς το γεγονός πως όλη μέρα έπνεαν ισχυροί άνεμοι και στην περιοχή υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα τα οποία μετέδωσαν πάρα πολύ γρήγορα τις φλόγες από το ένα σπίτι στο άλλο.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στον ΣΚΑΪ, η φωτιά μπήκε μέσα στο χωριό μέσα σε 10 λεπτά.

Δυστυχώς, οι προγνώσεις του καιρού συνοψίζουν πως οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι παρά πολύ ισχυροί και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο των 26 εναέριων μέσων που επιχειρούν για την κατάσβεση της. Αναμένεται να δοθεί ολονύχτια μάχη καθώς σύμφωνα με τις προγνώσεις οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι παρά πολύ ισχυροί και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εγκλωβισμοί

Πάρα πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών έλαβε η ΕΛΑΣ.

Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένα άτομα.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι ο απεγκλωβισμός περίπου 25 ατόμων σε κομβόι αυτοκινήτων, που προσπαθεί να αποχωρήσει από την περιοχή υπό τον συντονισμό των ομάδων ΟΠΚΕ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, επί της οδού 25 Μαρτίου στον Βαρνάβα υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα αυτοκίνητα.

Εκκένωση κατασκήνωσης

Σε εξέλιξη είναι παράλληλα η εκκένωση κατασκήνωσης στο Γραμματικό.

Πρόκειται για την κατασκήνωση Athitaki στο Γραμματικό.

Τετρακόσια παιδιά έχουν ήδη μεταφερθεί στο κωπηλατοδρόμιο Μαραθώνα από όπου θα τα παραλάβουν οι γονείς τους.

Παράλληλα, άνοιξε το ΟΑΚΑ για να φιλοξενήσει τους πολίτες που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Συνολικά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 315 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος και 98 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμών εθελοντών. Ανάμεσα στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν είναι και 33 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Ρουμανία καθώς και 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Μολδαβία.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 26 εναέρια μέσα, 15 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους.

Στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν συνδρομή μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και δεύτερη διυπουργική/ συντονιστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

112

Συνεχόμενα είναι τα μηνύματα από το 112 λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή του Βαρνάβα.

Αρχικά, από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους του Βαρνάβα να απομακρυνθούν από την περιοχή λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη και να κατευθυνθούν προς Γραμματικό και Καπανδρίτι.

Εν συνεχεία, δύο διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης περιοχών στάλθηκαν από το 112, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα.

Ειδικότερα, αρχικά, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Μοναστήρι Παναγιάς, με την οδηγία να απομακρυνθούν προς το Γραμματικό ενώ λίγα λεπτά αργότερα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Βόθωνα, Καλέντζι και Πουρίθι να απομακρυνθούν προς Μαραθώνα.

Λίγη ώρα μετά και ενώ υπήρξε εντολή εκκένωσης της Σταμάτας και του Γραμματικού, στάλθηκε νέο μήνυμα, αυτή την φορά σε όσους βρίσκονται στις περιοχές της Ροδόπολης και της Αμυγδαλέζας προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Κηφισιά λόγω της πυρκαγιάς

Από το 112 στάλθηκε μήνυμα και στους κατοίκους της περιοχής Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη και να κατευθυνθούν προς Καπανδρίτι και Αφίδνες μέσω εθνικής οδού.

Πολίτες στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, συνολικά 5 άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Πρόκειται για προληπτικές διακομιδές με τους πολίτες να είναι ευτυχώς καλά στην υγεία τους.

«Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε 2 (1 άντρας και 1 γυναίκα ) περιστατικά, που πήγαν για προληπτικούς λόγους στο ΚΥ Καπανδριτίου, ένας άντρας 67 χρόνων , με ΧΑΠ, προσήλθε στο ΚΥ Νέας Μάκρης, διότι λόγω διακοπής ρεύματος στην περιοχή, δε λειτουργούσε το υποστηρικτικό του μηχάνημα», διευκρίνισε συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Οπως ανέφερε, ετέθησαν επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα το «ΣΩΤΗΡΙΑ» για πνευμονολογικά περιστατικά και το «Γ. Γεννηματάς» για τυχόν εγκαυματίες.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλειά σας. Επίσης για την αντιμετώπιση του καπνού έχουμε εκδώσει αναλυτικές οδηγίες ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες

Παράλληλα, στο «Σισμανόγλειο» έχουν μεταφερθεί, ένας άνδρας 83 ετών που εισέπνευσε καπνό και έπρεπε να μπει σε παροχή οξυγόνου και ένας 67χρονος με ΧΑΠ.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας που προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά ρίχνοντας νερό, γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του κατά την πτώση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μηχανή ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ δίνοντας τις πρώτες βοήθειες.

Το ΕΚΑΒ έχει δεχθεί κλήση για τρία περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματά στην πλατεία Σταμάτας.

Τo EKAB βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαθέτοντας δυνάμεις σε όλες της όμορες των μετώπων της φωτιάς περιοχές, ώστε να επέμβουν σε όποιο περιστατικό χρήζει επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται επί 24ώρου βάσεως επιχειρησιακός σύνδεσμος του ΕΚΑΒ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ροή πληροφόρησης προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) αλλά και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ).

Δύσκολη ημέρα

Για μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα όπως τόνισε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη κατά την έναρξή της φωτιάς στον Βαρνάβα οι ριπές των ανέμων έφταναν τα 8 μποφόρ με αποτέλεσμα σε ελάχιστα λεπτά να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

«Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εξελίσσεται προς τη λίμνη του Μαραθώνα με τις δυνάμεις που ενισχύονται συνεχώς, να επικεντρώνονται πλευρικά, αντιμετωπίζοντας φλόγες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τα 25 μέτρα» σημείωσε.

SOS για τα τετράποδα

H Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αυτές τις δύσκολες ώρες λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ φορέων, οργανώσεων, εθελοντών, πολιτών, σωμάτων ασφαλείας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε λειτουργία βρίσκονται ήδη δυο γραμμές 2131361085 και 2131361033, στις οποίες μπορείτε να αναφέρετε ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο από την πύρινη λαίλαπα. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της ΕΓ με τον οργανισμό Save Your Hood βρίσκονται έμπειροι εθελοντές του τόσο στο τηλεφωνικό κέντρο, όσο και στο πεδίο.

Ο Δήμος Μαραθώνα σε συνεργασία με τον τοπικό Σύλλογος Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Dogs' Voice δημιούργησαν εξ αρχής χώρους υποδοχής ζώων σε κίνδυνο στο Δημαρχείο Γραμματικού και στο Γήπεδο Μπάσκετ Γραμματικού.

Από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη ανακοινώνεται ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί από την Ειδική Γραμματεία Ζώων Συντροφιάς συντονιστικό κέντρο για τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή και μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131361085 και 2131361033.

Επίσης στον Δήμο Μαραθώνα και στον Δήμο Διονύσου θα λειτουργούν χώροι υποδοχής ζώων σε κίνδυνο καθόλη τη διάρκεια της νύχτας στους χώρους:

1)στο Δημαρχείο Γραμματικού

2)στο Γήπεδο Μπάσκετ Γραμματικού και

3)στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Άνοιξης.

