Λέμβος με μετανάστες ναυάγησε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο υπάρχει επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού σε εξέλιξη και μέχρι αυτή την ώρα έχουν διασωθεί από σκάφος της Frontex 56 μετανάστες και έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί.

Η αιτία του ναυαγίου δεν έχει γίνει γνωστή και διερευνάται, ενώ οι διασωθέντες θα μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι ισχυροί και δυσχέραναν το έργο της διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.