Χαλκίδα: 4 άτομα ταυτοποιήθηκαν για τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας

Σε ταυτοποίηση τεσσάρων προσώπων, για τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στο 11ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, μετά από συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Έλληνες για συμμετοχή στο περιστατικό, το οποίο αφορούσε συγκέντρωση ατόμων και οχημάτων με σκοπό τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων.

Δείτε το βίντεο από τους αγώνες:

Ειδικότερα, δύο από τους ταυτοποιηθέντες φέρονται να συμμετείχαν ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών στον αγώνα, ενώ οι άλλοι δύο ήταν παρόντες ως θεατές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένεται να επιβληθούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Πηγή: skai.gr

