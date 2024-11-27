Τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν στους δρόμους της Αθήνας, οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης, ανέδειξε ο Τάκης Αλεξανδράκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο απεικονίζεται η στιγμή που ο Τάκης Αλεξανδρής προσπαθεί να διασχίσει το πεζοδρόμιο και ένα διπλό στρώμα κρεβατιού στέκεται εμπόδιο στον δρόμο του.
Στην περιγραφή της ανάρτησης αναφέρει:
«Προσπαθώντας να κινηθώ-κοιμηθώ στο πεζοδρόμιο!
Ακολουθεί η περιγραφή από πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης: Το βίντεο ξεκινάει με έναν άντρα, ηλικίας περίπου 40-50 ετών, με γκρίζα μαλλιά και γένια, ντυμένο με ένα σκούρο μπουφάν και με ένα σακίδιο στην πλάτη. Στέκεται σε ένα στενό πεζοδρόμιο στην Αθήνα, μιλώντας στην κάμερα. Ο καιρός φαίνεται ήπιος, ίσως ανοιξιάτικος, και ο ήλιος λάμπει.
Ακούγονται ήχοι από την κυκλοφορία σε μια κοντινή οδό.
Ο άντρας λέει ότι προσπαθεί να περπατήσει στην Αθήνα και σχολιάζει ένα παλιό στρώμα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, κοντά σε κάδους απορριμμάτων. Το στρώμα είναι λευκό-γκρι και φαίνεται χρησιμοποιημένο. Ο άντρας το δείχνει στην κάμερα και λέει ότι είναι "ωραίο στρώμα" με χιούμορ, προτείνοντας σε όποιον το θέλει να το πάρει. Η στάση του είναι χαλαρή, και η έκφραση του προσώπου του φιλική, με μια νότα ειρωνείας.
Στο τέλος, περνάει πιο κοντά στο στρώμα κρατώντας ένα λευκό μπαστούνι. Ο ήχος της φωνής του παραμένει ήρεμος. Η κάμερα κινείται, δείχνοντας διαφορετικές γωνίες του στρώματος και του πεζοδρομίου. Το βίντεο τελειώνει με τον άντρα να λέει ότι αξίζει τον κόπο να το πάρει κάποιος. Η συνολική ατμόσφαιρα του βίντεο είναι χαλαρή και λίγο αυθόρμητη».
