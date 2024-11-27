Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μία αποκαλυπτική έρευνα για τους Ρομά στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

 Ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης και η κάμερα της εκπομπής μπήκαν στα πιο σκληρά γκέτο των Ρομά - Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στις 21.00

UPDATE: 16:06
SKAI

Μία αποκαλυπτική έρευνα για τους Ρομά έρχεται «Prime Time» στον ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στις 21.00.

Οι φυλές, οι δυσκολίες, οι συμμορίες, η παραβατικότητα. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης και η κάμερα της εκπομπής μπήκαν στα πιο σκληρά γκέτο των Ρομά: Ασπρόπυργο, Μενίδι, Ζεφύρι, Εξαμίλια Κορινθίας.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης και η κάμερα της εκπομπής μπήκαν στα πιο σκληρά γκέτο των Ρομά: Ασπρόπυργο, Μενίδι, Ζεφύρι, Εξαμίλια Κορινθίας

Σε απόσταση αναπνοής από τον αστικό ιστό και ταυτόχρονα αποκλεισμένοι στις κοινότητές τους, οι Ρομά βιώνουν δύσκολες συνθήκες. Πού ζουν; Πού δουλεύουν; Πώς εκπαιδεύονται; Πώς είναι η ζωή των παιδιών και κυρίως των κοριτσιών μικρής ηλικίας;  Η κάμερα της εκπομπής και ο Γιάννης Σουλιώτης καταγράφουν εικόνες που σοκάρουν και μαρτυρίες που αποκαλύπτουν την καθημερινή ζωή σ’ αυτές τις «αχαρτογράφητες» συνοικίες.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης και η κάμερα της εκπομπής μπήκαν στα πιο σκληρά γκέτο των Ρομά: Ασπρόπυργο, Μενίδι, Ζεφύρι, Εξαμίλια Κορινθίας

Μύθοι και αλήθειες για τους Ρομά στο «Prime Time», του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στις 21.00 με τον Γιάννη Σουλιώτη.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ Prime Time ΣΚΑΪ τηλεόραση Ρομά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark