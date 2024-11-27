Μία αποκαλυπτική έρευνα για τους Ρομά έρχεται «Prime Time» στον ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στις 21.00.

Οι φυλές, οι δυσκολίες, οι συμμορίες, η παραβατικότητα. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης και η κάμερα της εκπομπής μπήκαν στα πιο σκληρά γκέτο των Ρομά: Ασπρόπυργο, Μενίδι, Ζεφύρι, Εξαμίλια Κορινθίας.

Σε απόσταση αναπνοής από τον αστικό ιστό και ταυτόχρονα αποκλεισμένοι στις κοινότητές τους, οι Ρομά βιώνουν δύσκολες συνθήκες. Πού ζουν; Πού δουλεύουν; Πώς εκπαιδεύονται; Πώς είναι η ζωή των παιδιών και κυρίως των κοριτσιών μικρής ηλικίας; Η κάμερα της εκπομπής και ο Γιάννης Σουλιώτης καταγράφουν εικόνες που σοκάρουν και μαρτυρίες που αποκαλύπτουν την καθημερινή ζωή σ’ αυτές τις «αχαρτογράφητες» συνοικίες.

Μύθοι και αλήθειες για τους Ρομά στο «Prime Time», του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στις 21.00 με τον Γιάννη Σουλιώτη.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

