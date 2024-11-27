Συνάντηση με το ΔΣ του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (ΕΛΔΑΠ) πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Ο πρόεδρος του ΕΛΔΑΠ και Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος παρέδωσε στον Υπουργό κοστολογημένη μελέτη, που αφορά δράσεις και προμήθειες εξοπλισμού για τους 140 δήμους του Δικτύου εκ των οποίων, όπως είπε ο κ. Κωνσταντάτος το 88% έχει υποστεί τουλάχιστον μεγάλη φυσική καταστροφή.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τους δημάρχους, δεσμεύθηκε ότι θα μελετήσει την πρόταση του ΕΛΔΑΠ και θα έρθει σε επαφή με τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να συζητηθεί σε ρεαλιστική βάση ποιες δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν. Ο υπουργός τόνισε ότι το κλειδί για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών είναι η πρόληψη καθώς και σε οικονομικό επίπεδο, 1 ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη «γλιτώνει» 8 ευρώ από τις αποζημιώσεις που δίνονται για αποκατάσταση από καταστροφές λόγω των ακραίων φαινομένων, τα οποία εκδηλώνονται όλο και πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση λόγω της κλιματικής κρίσης. Επισήμανε, δε, ότι οι φυσικές καταστροφές αντιμετωπίζονται με συνεργασίες και αυτό αποδείχθηκε τη φετινή αντιπυρική περίοδο, όπου όλοι οι φορείς πολιτικής προστασίας (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛΑΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό, Δασάρχες, Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, εθελοντές κλπ.) εκπαιδεύτηκαν από κοινού πριν την έναρξη της αντιπυρικής και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνεργάστηκαν συντονισμένα όλοι μαζί στο πεδίο ακολουθώντας το νέο δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη δασοπυρόσβεση, το οποίο βασίζεται στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων και εναέριων μέσων από την πρώτη στιγμή έναρξης της πυρκαγιάς, αξιοποίηση drones για γρήγορο εντοπισμό της φωτιάς κ.α.

Τέλος, ο Υπουργός ενημέρωσε για τον εξοπλισμό και τα τεχνολογικά συστήματα που αναμένεται να παραλάβει φέτος η χώρα μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από τους δήμους για την πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Δικτύου & Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου, ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος Επιδαύρου Αναστάσιος Χρόνης, ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης και ο Δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Γεώργιος Τσαπουρνιώτης μαζί με το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΔΑΠ.

Πηγή: skai.gr

