ΝΔ: Καταδικάζει την επίθεση στην πολυκατοικία που μένει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

Η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση, καταδικάζει την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας, όπου κατοικεί ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο.

«Οι επικίνδυνοι, θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν μας φοβίζουν! Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

