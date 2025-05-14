Λογαριασμός
ΝΔ: Καταδικάζει την επίθεση στην πολυκατοικία που μένει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

Η Νέα Δημοκρατία καλεί όλα τα κόμματα να καταδικάσουν την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό.

Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση, καταδικάζει την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας, όπου κατοικεί ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. 

«Οι επικίνδυνοι, θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν μας φοβίζουν! Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

