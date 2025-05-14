Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά, με τους κατοίκους να την σβήνουν - Οι έρευνες για τους δράστες είναι σε εξέλιξη 

Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα όπου άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι προσέγγισαν την πολυκατοικία που βρίσκεται επί της Κυδαντίδων στα Πετράλωνα και άφησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά, με τους κατοίκους να την σβήνουν ενώ υπάρχουν φθορές στην είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο εμπρηστικός μηχανισμός ήταν χαμηλής ισχύος. 

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πετράλωνα γκαζάκια Έκρηξη πολυκατοικία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark