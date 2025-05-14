Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα όπου άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι προσέγγισαν την πολυκατοικία που βρίσκεται επί της Κυδαντίδων στα Πετράλωνα και άφησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά, με τους κατοίκους να την σβήνουν ενώ υπάρχουν φθορές στην είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο εμπρηστικός μηχανισμός ήταν χαμηλής ισχύος.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

