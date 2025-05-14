Λογαριασμός
Χαρακόπουλος για τα γκαζάκια στην πολυκατοικία του: «Όσοι υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, ρίχνουν νερό σε νέο κύμα τρομοκρατίας»

«Δεν μπορώ να φανταστώ ποιοι το έκαναν αυτό», ανέφερε στις κάμερες ο βουλευτής, ο οποίος κατέβηκε με άλλα δυο άτομα και έσβησαν με το λάστιχο τη φωτιά

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Χθες βράδυ περίπου στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι προσέγγισαν την πολυκατοικία επί της οδού Κυδαντίδων στα Πετράλωνα, όπου μένει ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, και τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ποιοι μπορεί να το έκαναν αυτό», ανέφερε στις δηλώσεις του στις κάμερες ο «γαλάζιος» βουλευτής, ο οποίος κατέβηκε έντρομος μαζί με άλλα δυο άτομα και έσβησαν με το λάστιχο τη φωτιά.

«Όσοι συστηματικά υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, ρίχνουν νερό σε ένα νέο κύμα τρομοκρατίας. Και το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέα τρομοκρατία», όπως επεσήμανε.

