Καταδικάζουν με ανακοινώσεις τους την επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, στα Πετράλωνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Μαρινάκης: Πράξη τυφλής βίας

Να αναλογιστούν «τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πού οδηγεί η τακτική του μίσους, της τοξικότητας, με βασικό εργαλείο τη διασπορά ψευδών ειδήσεων», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό στην οικία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι «η επίθεση στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου αποτελεί πράξη τυφλής βίας. Εκείνοι που αποφάσισαν να διακινδυνεύσουν τις ζωές αθώων ανθρώπων, δεν είναι τίποτα περισσότερο από εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Γι' αυτό, όπως έχει γίνει ξανά σε προηγούμενες περιπτώσεις, με τελευταία αυτή που αφορούσε στην επίθεση στη Νομική, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ΕΛΑΣ ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες, ώστε να έρθουν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να αναλογιστούν πού οδηγεί η τακτική του μίσους, της τοξικότητας, με βασικό εργαλείο τη διασπορά ψευδών ειδήσεων».

Δένδιας: Καταδικαστέα ενέργεια θρασύδειλων

«Η τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι μια απολύτως καταδικαστέα ενέργεια θρασύδειλων. Ουδείς τρομοκρατείται». Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

