Φωτιά σε εν κινήσει μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, στη λεωφόρο Ηρακλείου.

Το περιστατικό έγινε κοντά στη συμβολή με την οδό Πίνδου, μπροστά από το Κτήμα Φιξ. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε μια μικρή έκρηξη, λόγω υπερθέρμανσης, στο ντεπόζιτο και στη συνέχεια η μηχανή ανεφλέγη. Οι αναβάτες κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα, ενώ άλλοι αστυνομικοί έκλεισαν τη λεωφόρο Ηρακλείου -και στα δυο ρεύματα- μέχρι να γίνει η κατάσβεση από πυροσβέστες και να ολοκληρωθεί η έρευνα στη μηχανή.

Πηγή: skai.gr

