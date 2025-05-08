Κερατέα: Συνελήφθη 18χρονος μετά από καταδίωξη - Τραυμάτισε 2 αστυνομικούς

Ένας 18χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη μετά από καταδίωξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Κερατέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 23:00, στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Πρίφτη και Φειδίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε μία μηχανή να σταματήσει προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο οδηγός της μηχανής, ενώ αρχικά σταμάτησε, στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα πέφτοντας πάνω στη μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί.

Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 18χρονο λίγο πιο κάτω και τον συνέλαβαν. Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός της μηχανής δεν είχε άδεια οδήγησης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, απείθεια και πρόκληση φθοράς σε δημόσια περιουσία.

Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένοι στο «401» Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

