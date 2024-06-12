Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Τρίτη στην Αμοργό μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 59χρονου Αμερικανού τουρίστα, Έρικ Κάλιμπετ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό αλλοδαπού, στην περιοχή Ποταμός της νήσου Αμοργού. Επιχειρούν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα, 1 ελικόπτερο του Π.Σ. και εθελοντές, ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ. June 12, 2024

Σήμερα σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αμοργού δημοσιεύει τη φωτογραφία και πληροφορίες για τον 59χρονο, ζητώντας από όποιον τον είδε να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές αρχές.



Τα ίχνη του Κάλιμπετ, συνταξιούχου αστυνομικού, χάθηκαν την Τρίτη όταν ξεκίνησε για πεζοπορία από την Αιγιάλη προς τα Κατάπολα, μία δύσβατη περιοχή, ακολουθώντας ένα χαρακτηρισμένο μονοπάτι, με ενδεικτικό χρόνο διαδρομής -σύμφωνα με πινακίδα- τις 4 ώρες και 5 λεπτά.

Οταν βράδιασε και δεν επέστρεψε, ο φίλος του που τον φιλοξενούσε ενημέρωσε τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.