Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του ναυαγοσώστη στα Χανιά

Πέντε προσαγωγές εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις έγιναν για τον θάνατο του ναυαγοσώστη στη Κρήτη.

Οι συλληφθέντες είναι Έλληνες 24 ετών.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στις Καλύβες Αποκορώνου, στα Χανιά. Ο 20χρονος ναυαγοσώστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε "θερμό" επεισόδιο με αλλοδαπούς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η ένταση δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, ωστόσο οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε ξύλο. Ο νεαρός πρόλαβε να απομακρυνθεί από τον καυγά, λίγο μετά κατέρρευσε και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, αλλά ήταν αργά...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.