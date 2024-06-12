Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ναξος: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του καταμαράν Worldchampion jet - Εμφάνισε βλάβη στον καταπέλτη

Οι επιβάτες προωθούνται στον προορισμό τους με άλλο πλοίο της εταιρείας

Βλάβη πλοίου

Βλάβη στον καταπέλτη  παρουσίασε στο λιμάνι της Νάξου το επιβατηγό οχηματαγωγό καταμαράν worldchampion jet.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο-Μύκονο-Νάξο-Ιο-Σαντορίνη με 538 επιβάτες οι οποίοι θα προωθηθούν στον προορισμό τους για Ιο-Σαντορίνη με το Οlympic Champion Jet.

To worldchapion jet θα εκτελέσει πιθανότατα μεμονωμένο πλού για το λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιδιόρθωση της βλάβης του καταπέλτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βλάβη πλοίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark