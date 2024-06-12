Βλάβη στον καταπέλτη παρουσίασε στο λιμάνι της Νάξου το επιβατηγό οχηματαγωγό καταμαράν worldchampion jet.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο-Μύκονο-Νάξο-Ιο-Σαντορίνη με 538 επιβάτες οι οποίοι θα προωθηθούν στον προορισμό τους για Ιο-Σαντορίνη με το Οlympic Champion Jet.

To worldchapion jet θα εκτελέσει πιθανότατα μεμονωμένο πλού για το λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιδιόρθωση της βλάβης του καταπέλτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

