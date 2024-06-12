Τεράστια ταλαιπωρία έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Qatar Airways εν μέσω καύσωνα όταν το μεσημέρι της Δευτέρας (10/6) έμειναν για ώρες μέσα σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μάλιστα χωρίς κλιματιστικό.

Οι επιβάτες ανέβαζαν βίντεο στα social media δείχνοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στο αεροπλάνο. Εξαντλημένοι από τη ζέστη, έκαναν αέρα ο ένας στον άλλο, ενώ το προσωπικό δεν μπορούσε να τους βοηθήσει.

«Θα πεθάνουμε, αφήστε μας να κατέβουμε» φώναζαν οι επιβάτες οι οποίοι όταν κατέβηκαν μετέφεραν την εμπειρία τους: «Δε μας έδιναν ούτε νερό».

Στο αεροπλάνο επέβαινε η εργαζόμενη στο κανάλι 7News της Αυστραλίας, Τζόντι Γκρόκοκ, η οποία περιέγραψε ότι «ξεκίνησαν το αεροπλάνο που σταμάτησε αμέσως. Τότε έβαλαν ξανά μπροστά τον κινητήρα, αλλά και πάλι σταμάτησε αμέσως.Στο τέλος έχασα τον λογαριασμό πόσες φορές συνέβη αυτό μέσα σε δύο ώρες. Μετά από δύο ώρες ο πιλότος μας είπε ότι υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.