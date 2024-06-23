Κάθε μέρα που περνάει ολοένα και μεγαλώνει η αγωνία για τον εξαφανισμένο τουρίστα στην Αμοργό, τον 59χρονο Άλμπερτ Κάλιμπετ τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 12ημέρες όταν ξεκίνησε για πεζοπορία.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των σωστικών συνεργείων οι έρευνες για τον εντοπισμό του παραμένουν άκαρπες. Η σύντροφός του, Ντέμπι Λεσέιν, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλώντας φίλους και γνωστούς να «προσευχηθούν» για την ανεύρεση του 59χρονου.

«Προσευχηθείτε για εμάς. Πάλι έξω ψάχνοντας τον Άλμπερτ» έγραψε σε ανάρτησή της το πρωί της Κυριακής.

Σε μια δεύτερη ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου η σύζυγος του αγνοούμενου Αμερικανού, έβαλε τη μια αγιογραφία του Άγιου Φανούριου γράφοντας «προσθέτω αυτό στις προσευχές μου για να βρούμε τον Άλμπερτ Κάλιμπερτ».

Παράλληλα, το πρωί του Σαββάτου η σύντροφος του 59χρονου Αμερικάνου ζήτησε συγγνώμη για όσα είχε δηλώσει στη New York Post σχετικά με την πρόοδο των ερευνών όταν είχε κατηγορήσει για αδράνεια και αδιαφορία τις αρχές.

«Γράφω αυτή την ανάρτηση γιατί διαπίστωσα πως ορισμένα πράγματα που είχα πει παλαιότερα πλήγωσαν τα αισθήματα ορισμένων ανθρώπων, ειδικά στην Αμοργό. Θέλω πραγματικά να απολογηθώ σε όσους πλήγωσα με τα λόγια μου. Η οικογένεια του Άλμπερτ και εγώ δεν μπορούμε να εκφράσουμε την τεράστια ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για τη στήριξη που πήραμε εδώ στην Αμοργό. Εγώ προσωπικά περνάω τη χειρότερη περίοδο της ζωής μου και ελπίζω να μην με κρίνετε για όσα λέω. Υπάρχει περίπτωση να κάνω λάθη αλλά παρακαλώ πιστέψτε με όταν λέω ότι έχω μια αποστολή μπροστά μου, να βρω τον Άλμπερτ και να τον φέρω πίσω στο σπίτι του».

