Ρόδος: Πλοίο προσέκρουσε στο λιμάνι

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ρόδου, ότι ένα επιβατηγό (Ε/Γ) πλοίο σημαίας Antigua & Barbuda προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού της Ρόδου, κατά την διαδικασία των χειρισμών πρόσδεσης.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Μαρμαρίδας Τουρκίας για Ρόδο, με εκατόν εννέα (109) επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάσθηκαν με ασφάλεια. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση μικρής έκτασης ζημιών στο πλοίο πάνω από την ίσαλο γραμμή, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε εισροή υδάτων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ οι επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.