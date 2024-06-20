Oι έρευνες για τον εντοπισμό εξαφανισθέντος ατόμου στην Αμοργό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές και εθελοντικές ομάδες, ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται από πλευράς Αστυνομίας συμμετέχουν -10- αστυνομικοί, αστυνομικός σκύλος με συνοδό, καθώς και ειδικός πραγματογνώμονας που έχει διοριστεί στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας – σχηματισθείσας δικογραφίας τονίζοντας πως αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες κάνουν λόγο για παύση των ερευνών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

