Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Νίκος Νικολάου για τον θάνατο τριών βρεφών σε Αχαΐα και Ηλεία.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή τον θάνατο και τρίτου μωρού, παιδιού της συγκατοίκου της 23χρονης γυναίκας που ήδη είχε χάσει δύο παιδιά.

Το τρίτο βρέφος πέθανε τον περασμένο Αύγουστο με τις συνθήκες του θανάτου του να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

Ο κ. Νικολάου διαβίβασε το σχετικό αίτημα προς τους προϊσταμένους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αχαΐας, Κωνσταντούλα Αθανασοπούλου και Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας, Δημήτριο Λιανόπουλο ύστερα από την εκπομπή της Αγγελική Νικολούλη, στην πρεµιέρα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Τι υποστηρίζει το νοσοκομείο Αμαλιάδας

Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, το βρέφος έφτασε νεκρό ωστόσο οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες πάνω από 1/5 ώρα να το επαναφέρουν στη ζωή, περισσότερο από όσο ορίζει το πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το παιδί είχε καταλήξει τουλάχιστον μισή ώρα πριν το φέρουν στο νοσοκομείο ωστόσο το διασωλήνωσαν έγινε προσπάθεια απινίδωσης αλλά ήταν ήδη αργά.

Στο νοσοκομείο το παιδί μεταφέρθηκε από τη φίλη της μητέρας η οποία ακολουθούσε κλαίγοντας. Όπως ανέφεραν: «το άφησαν στο κρεβάτι και είπαν ότι δεν ανασαίνει».

