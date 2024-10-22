Κοντά στην εξιχνίαση του θανάτου μιας 84χρονης γυναίκας στα Καμένα Βούρλα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, καθώς όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, έγινε μια προσαγωγή για τη δολοφονία της 84χρονης.

Η γυναίκα που είναι υπήκοος Αλβανίας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η βασική ύποπτη για το θάνατο της ηλικιωμένης και αναμένεται να συλληφθεί.

Η ηλικιωμένη είχε βρεθεί πεσμένη κοντά στην πόρτα στο σπίτι της στα Καμένα Βούρλα.

Την αστυνομία ειδοποίησε συγγενικό της πρόσωπο.

Η γυναίκα έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο και δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης. Ο θάνατος της προσδιορίζεται μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή.

Η πόρτα δεν είχε παραβιαστεί ενώ και οι χώροι του σπιτιού δεν ήταν αναστατωμένοι.

