Νεκρός βρέθηκε οδηγός του υπεραστικού ΚΤΕΛ μέσα στο λεωφορείο του σήμερα το πρωί. Ο 58χρονος που είχε αναλάβει τη μεταφορά μαθητών σε σχολείο της Κέρκυρας, παραπονέθηκε σε συνάδελφο του ότι δεν αισθάνονταν καλά και για το λόγο αυτό δεν θα έκανε το δρομολόγιο.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο σχολείο τους με άλλο λεωφορείο, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο 58χρονος βρέθηκε από συναδέλφους του νεκρός μέσα στο όχημα του.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία καθώς και ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ.

