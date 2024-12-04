Ένα προς ένα προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ τα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών της ΓΑΔΑ που χειρίζονται την υπόθεση με τα πέντε νεκρά βρέφη σε Ηλεία και Αχαΐα προκειμένου να δώσουν τέλος στο σκοτεινό αυτό θρίλερ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς» κλιμάκιο του εγκλημάτων κατά ζωής βρέθηκε ξανά -για δεύτερη φορά- στην Αμαλιάδα σε ένα νέο κύκλο ερευνών. Οι Αξιωματικοί κάλεσαν για συμπληρωματική κατάθεση την Πόπη, τη μητέρα του μικρού Παναγιώτη που “έφυγε” από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο στην Αμαλιάδα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι ερωτήσεις, αυτή τη φορά, εστιάστηκαν -κυρίως- στις ώρες που έγιναν τα γεγονότα το πρωινό της 5ης Αυγούστους που πέθανε το μόλις 15 μηνών παιδί.

Τι ώρα ξύπνησε ο μικρός, πότε η μητέρα του απομακρύνθηκε από το παιδί, για πόση ώρα έμεινε με την Ειρήνη Μουρτζούκου, ήταν μερικές από τις ερωτήσεις.

Συχνοί οι καβγάδες

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Πόπη στην κατάθεσή της, αναφέρθηκε και στην κακοποιητική συμπεριφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου. Περιέγραψε ότι είχαν συχνά καβγάδες διότι η 24χρονη τη ζήλευε.

Μάλιστα και λίγες μόλις ημέρες πριν “φύγει” ο Παναγιωτάκης είχαν μαλώσει ξανά άσχημα.

Στους αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών κατέθεσε κι ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην Πόπη και αναφέρθηκε στους καβγάδες ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Είπε ότι συχνά άκουγε φασαρίες από το σπίτι και ότι μάλωναν πολύ.

Στην Πάτρα

Το κλιμάκιο του εγκλημάτων κατά ζωής, πλέον βρίσκεται στην Πάτρα. Εκεί αναμένεται να καταθέσουν ένα συγγενικό πρόσωπο της Πόπης αλλά και δύο φίλοι της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Τι απαντά η Μουρτζούκου

Η 24χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου τοποθετήθηκε για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

«Γιατί έχει γίνει μπέρδεμα με την ώρα που “έφυγε” από τη ζωή ο Παναγιωτάκης; Δεν είναι κάτι εύκολο αυτό που ζω, κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά. Δεν έχω κληθεί ακόμη να καταθέσω, είμαι αναγκασμένη να ακούω διάφορα. Θέλω να τα συγκεντρώνω όλα και να τα πω στις Αρχές. Μία φορά τσακώθηκα με την Πόπη και ο ένας χτύπησε τον άλλον», είπε αρχικά.

Ακόμη, υποστήριξε ότι «…κάνω υπομονή να ξεμπερδέψει αυτή η υπόθεση. Δεν θυμάμαι τι ώρα κάλεσα το ασθενοφόρο για το παιδί της Κατερίνας και δεν θυμάμαι ούτε την ώρα που κάλεσα την Κατερίνα από το νοσοκομείο. Ώρες – ώρες δεν θυμάμαι, έχω ένα θέμα, δεν θυμάμαι. Νιώθω άσχημα».

Αυξημένες τιμές σακχάρου και καλίου

Η υπόθεση με τα βρέφη που «έσβησαν»… ξαφνικά παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου, περνάει στα χέρια ειδικών. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας ανέθεσε την έρευνα σε δύο παθολογοανατόμους, έναν νευρολόγο και έναν λοιμωξιολόγο, προκειμένου να ρίξουν φως.

Οι εξελίξεις αναμένεται να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια του θανάτου, με τις βιοχημικές εξετάσεις να αποτελούν το «κλειδί» για την πλήρη κατανόηση της υπόθεσης.

Οι αυξημένες τιμές σακχάρου και καλίου στο βρέφος εγείρουν σοβαρά ερωτήματα στις ιατροδικαστικές έρευνες, καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενδέχεται να οφείλονται σε ένα έντονο σοκ που υπέστη ο οργανισμός. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επισημαίνει ότι η υπεργλυκαιμία μπορεί να παρατηρηθεί σε περιπτώσεις μηχανικής ασφυξίας. Εν τω μεταξύ, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναθέσει την υπόθεση των νεκρών βρεφών σε τέσσερις έμπειρους ιατροδικαστές, αναζητώντας απαντήσεις.

Το θρίλερ της Αμαλιάδας φαίνεται να πλησιάζει στη λύση του, καθώς οι νέες πληροφορίες ανοίγουν τον δρόμο για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Πηγή: skai.gr

