Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η πράξη ενός οδηγού ο οποίος πάτησε με το αυτοκίνητό του ένα σκυλάκι και το εγκατέλειψε, στην περιοχή των Παλιών Σφαγείων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία του οδηγού έχουν ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές.

Η αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής με το βιντεοληπτικό υλικό να φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και η εισαγγελέας, που ζήτησε να γίνουν συγκεκριμένες προανακριτικές ενέργειες.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Πηγή: skai.gr

