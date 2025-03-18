Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που πάτησε σκύλο με το ΙΧ του και τον εγκατέλειψε (Βίντεο)

 Για το συμβάν ενημερώθηκε και η εισαγγελέας - Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης του ζώου, που τραυματίστηκε 

Σκύλος Θεσσαλονίκη

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η πράξη ενός οδηγού ο οποίος πάτησε με το αυτοκίνητό του ένα σκυλάκι και το εγκατέλειψε, στην περιοχή των Παλιών Σφαγείων Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία του οδηγού έχουν ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές. 

Η αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής με το βιντεοληπτικό υλικό να φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ. 

 Για το συμβάν ενημερώθηκε και η εισαγγελέας, που ζήτησε να γίνουν συγκεκριμένες προανακριτικές ενέργειες.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

σκύλος Θεσσαλονίκη
