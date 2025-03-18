Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η πράξη ενός οδηγού ο οποίος πάτησε με το αυτοκίνητό του ένα σκυλάκι και το εγκατέλειψε, στην περιοχή των Παλιών Σφαγείων Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία του οδηγού έχουν ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές.
Η αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής με το βιντεοληπτικό υλικό να φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.
Για το συμβάν ενημερώθηκε και η εισαγγελέας, που ζήτησε να γίνουν συγκεκριμένες προανακριτικές ενέργειες.
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
- SANTORY: Το υδροθερμικό πεδίο του Κολούμπου εξερευνάται με το ρομποτικό όχημα IRIS
- Κουρέτας (Ελληνικό Μετρό) στον ΣΚΑΪ: Το λάθος στη σήραγγα δεν αφορά ούτε τη θέση ούτε τα μέτρα αλλά την αλληλουχία εκσκαφής των φάσεων
- Στο «Παπανικολάου» οι υπουργοί Υγείας και Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας - Επισκέφτηκαν τους 3 εγκαυματίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.