Διευκρινίσεις για το ζήτημα που προέκυψε με τη σήραγγα 150 μέτρων έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε, Νικόλαος Κουρέτας, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι το λάθος αφορούσε την αλληλουχία εκσκαφής των φάσεων.

«Προφανώς για λόγους επίσπευσης, προσπάθησαν να σκάψουν πιο γρήγορα αλλά εμείς τους σταματήσαμε», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι η σήραγγα δεν αφορά τις γραμμές που θα κινούνται οι συρμοί του μετρό, αλλά το σημείο όπου θα σταθμεύουν το βράδυ ώστε να ξεκινήσουν το πρωί τα δρομολόγια.

«Η σήραγγα είναι σωστή στη χάραξη της με τις σωστές διαστάσεις και όπως προβλέπει η μελέτη», τόνισε ο κ.Κουρέτας προσθέτοντας ότι όταν η εταιρεία μας ενημέρωσε ότι ο ανάδοχος δεν τηρούσε την αλληλουχία των φάσεων και δεν τηρούνταν οι φάσεις εκσκαφής, τους σταματήσαμε και τους επαναφέραμε στο σημείο που προβλέπει η μελέτη».

Επίσης, ανέφερε ότι τα έργα παρακολουθούνται 24ωρες το 24ωρο για οτιδήποτε συμβεί.

