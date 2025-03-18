SANTORY: Το υδροθερμικό πεδίο του Κολούμπου εξερευνείται με το ρομποτικό όχημα IRIS

Η ερευνητική ομάδα του Υποθαλάσσιου Παρατηρητηρίου της Σαντορίνης SANTORY συμμετέχει στην ωκεανογραφική αποστολή HYDROMOX-Hydrothermal modulation of caldera explosivity με το Αγγλικό ωκεανογραφικό σκάφος DISCOVERY στην καλδέρα της Σαντορίνης και στον Κολούμπο.
Το υδροθερμικό πεδίο του Κολούμπου εξερευνείται με το ρομποτικό όχημα IRIS, πρώτη φορά μετά τη σεισμική κρίση (Φεβρουάριος 2025) ώστε:
- να συλλεχθούν ρευστά και αέρια από τις υδροθερμικές καμινάδες με ειδικούς δειγματολήπτες,
- να μελετηθεί η θερμοκρασία των ρευστών μέσα στις καμινάδες αλλά και στον κρατήρα του ηφαιστείου
- να συλλεχθούν δείγματα καμινάδων και ιζήματος για γεωχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις με ειδικούς πυρηνολήπτες
- να μετρηθεί το CO2 με ειδικό σένσορα
- να τοποθετηθούν ειδικά θερμόμετρα του SANTORY στις ενεργές καμινάδες
- να συλλεχθούν τα όργανα του SANTORY για να επεξεργαστούν τα δεδομένα
- να συλλεχθεί νερό με ειδικούς δειγματολήπτες στη στήλη του νερού για γεωχημικές αναλύσεις
- να οπτικοποιηθούν τμήματα του ηφαιστείου που δεν έχουν εξερευνηθεί ποτέ.
Όλες οι μετρήσεις θα συγκριθούν με τις αντίστοιχες που είχαν γίνει από το SANTORY πριν τη σεισμική κρίση ώστε να υπάρξουν συγκρίσιμα αποτελέσματα.
Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου αποτελεί ένα σημαντικό φυσικό εργαστήριο και Διεθνείς ερευνητικές αποστολές σε συνεργασία με το SANTORY, μελετάνε τη δυναμικότητά του, χρησιμοποιώντας καινοτόμα μηχανήματα θαλάσσιας έρευνας.
