Νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα: Το πόρισμα Γκότση και τα νέα στοιχεία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Του Μάκη Συνοδινού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των νεκρών βρεφών στην Αμαλιάδα και συγκεκριμένα του 15 μηνών Παναγιωτάκη που «έφυγε» από τη ζωή στις 5 Αυγούστου.

Τις επόμενες ώρες -πιθανόν και σήμερα-, το κατώφλι του Ανθρωποκτονιών θα περάσει ο ιατροδικαστής Νίκος Καρακούκης, επικεφαλής της τριμελούς επιτροπής που συστήθηκε και θα επανεξετάσει την υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη όσον αφορά το αίτιο θανάτου του.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το 12σελιδο πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση φέρεται να καταλήγει στο ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, τα αντικρουόμενα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αρμόδια εισαγγελέας, καθώς σε κάποια υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας -κάτι που δεν συνάδει με το πόρισμα Γκότση-, την ανάγκασαν να διατάξει κατεπείγουσα εισαγγελική παραγγελία για νέες ανακριτικές πράξεις και φυσικά τον επανέλεγχο του ιατροδικαστικού πορίσματος καθιστώντας την Ειρήνη Μουρτζούκου ύποπτη.

Υπενθυμίζεται πως η Μουρτζούκου ήταν παρούσα σε όλους τους μυστηριώδεις θανάτους των βρεφών.

Μετά τις νέες καταθέσεις που θα ληφθούν, θα καταθέσει και η Ειρήνη Μουρτζούκου.

