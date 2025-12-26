Αμαξοστοιχία της Hellenic Train σταμάτησε παρέλαβε ορειβάτες που εξέπεμψαν sos

Άμεση ανταπόκριση σε περιστατικό ανάγκης επέδειξε το προσωπικό της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1331 στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, δύο ορειβάτες που κινούνταν πεζοί στην περιοχή ζήτησαν βοήθεια, καθώς ο ένας παρουσίασε αδιαθεσία λόγω καρδιακού προβλήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, όπου οι ορειβάτες έκαναν σήμα στο διερχόμενο τρένο.

Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους για να εκτιμήσει την κατάσταση και στη συνέχεια οι δύο ορειβάτες επιβιβάστηκαν στο τρένο. Η αμαξοστοιχία, μεταφέροντας 108 επιβάτες, συνέχισε κανονικά την πορεία της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Με την άφιξη στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το δρομολόγιο συνεχίστηκε χωρίς καμία καθυστέρηση στον τελικό προορισμό.

Πηγή: skai.gr

