Σέρρες: Εξάρτημα ΙΧ που μοιάζει με το μοντέλο του διοικητή της Πυροσβεστικής

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το εύρημα να μην έχει σημαντικότητα αφού από το σημείο διέρχονται κυνηγοί και υλοτόμοι.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης, συνεχίστηκε σήμερα με δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης και θα διαρκέσουν μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

