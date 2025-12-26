Λογαριασμός
Κυψέλη: Κανονικά η κυκλοφορία στην Δροσοπούλου μετά τον έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο

Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Δροσοπούλου, από το ύψος της Ανάφης λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο, από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

UPDATE: 17:35
Κυψέλη: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο

Επιχείρηση διενέργειας ελέγχου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) σε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Δροσοπούλου, έλαβε χώρα στην περιοχή της Κυψέλης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διακόπηκε προληπτικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Αναφής, για λόγους ασφαλείας.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως δε συντρέχει λόγος ανησυχίας και η κυκλοφορία επανήλθε.

TAGS: κυψέλη ύποπτο αντικείμενο
