Κυψέλη: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο

Επιχείρηση διενέργειας ελέγχου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) σε ύποπτο αντικείμενο στην οδό Δροσοπούλου, έλαβε χώρα στην περιοχή της Κυψέλης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διακόπηκε προληπτικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Αναφής, για λόγους ασφαλείας.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως δε συντρέχει λόγος ανησυχίας και η κυκλοφορία επανήλθε.

Πηγή: skai.gr

