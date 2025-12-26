Βαρδούσια: Με θερμικές κάμερες και drones η αναζήτηση των τριών ορειβατών

Θερμικές κάμερες και drones έχουν επιστρατεύσει οι ειδικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού των τριών ορειβατών από την Αθήνα, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από την Πέμπτη στα Βαρδούσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το όχημα των τριών ορειβατών, ενώ στο σημείο που φέρονται να είχαν φτάσει, με αφετηρία τους την περιοχή Αθανάσιος Διάκος, υπάρχει πολύ χιόνι και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα μέλη της ΕΜΑΚ Λάρισας εντοπισαν ίχνη, τα οποία εικάζεται ότι είναι των τριών ορειβατών. Τα ίχνη, ωστόσο, διακόπτονται από ένα σημείο και μετά.

Πηγή: skai.gr

