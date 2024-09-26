Του Μάκη Συνοδινού

Νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε χθες σε γυμνάσιο του Αλίμου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όλα ξεκίνησαν όταν μαθητής απείλησε καθηγήτρια πως θα τη χτυπήσει μετά από παρατήρηση που του έκανε για το κινητό του τηλέφωνο.

Μάλιστα φέρεται να της είπε «θα σου σπάσω τα μούτρα».

Η καθηγήτρια τον πήγε στη διευθυντρια και αυτός έσπασε ένα κάδρο.

Κατόπιν κατατέθηκε μήνυση και σήμερα συνελήφθη ο 14χρονος μαθητής β τάξης γυμνασίου καθώς και ο πατέρας του.

Ο νεαρός κατηγορείται για απειλή και φθορά και ο κηδεμόνας του για παραμέληση ανηλίκου.

Και οι δυο θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Πηγή: skai.gr

